Под Одессой вспыхнула драка межу дальнобойщиками, которая переросла в резню

Детали рассказали на портале одесской полиции, передает Politeka.net.

Как стало известно, происшествие случилось на автостоянке грузового транспорта в поселке Малодолинское.

Два иностранных водителя фур встретились и решили это дело отметить. После распития алкоголя мужчины поссорились, стали оскорблять друг друга, а затем конфликт обернулся тяжелыми последствиями.

Один из них ударил другого несколько раз по голове и порезал шею ножом.

Потерпевший сумел добраться до ближайшего кафе, персонал которого вызвал скорую помощь. После чего пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и вскоре его задержали.

Мужчина помещен в СИЗО, ему грозит до 15 лет за покушение на убийство.

До этого мы сообщали, что на въезде в Одессу у водителя грузового авто прямо за рулем случился сердечный приступ.

На стационарном посту «Два столба» полицейские заметили, что водитель фуры довольно странно себя ведет, нарушает правила дорожного движения и едет, подавая сигналы гудком.

Они потребовали его остановится и тут дальнобойщик открыл дверь и стал звать на помощь.

Позже выяснилось, что у мужчины сильно заболело в области сердца. Он объяснил, что ему делали операцию по стентированию сосудов.

Патрульные вызвали скорую помощь, 63-летнего мужчину госпитализировали.

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