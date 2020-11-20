Под Одессой вспыхнула драка межу дальнобойщиками, которая переросла в резню
Детали рассказали на портале одесской полиции, передает Politeka.net.
Как стало известно, происшествие случилось на автостоянке грузового транспорта в поселке Малодолинское.
Два иностранных водителя фур встретились и решили это дело отметить. После распития алкоголя мужчины поссорились, стали оскорблять друг друга, а затем конфликт обернулся тяжелыми последствиями.
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Один из них ударил другого несколько раз по голове и порезал шею ножом.
Потерпевший сумел добраться до ближайшего кафе, персонал которого вызвал скорую помощь. После чего пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители отправились на поиски злоумышленника и вскоре его задержали.
Мужчина помещен в СИЗО, ему грозит до 15 лет за покушение на убийство.
До этого мы сообщали, что на въезде в Одессу у водителя грузового авто прямо за рулем случился сердечный приступ.
На стационарном посту «Два столба» полицейские заметили, что водитель фуры довольно странно себя ведет, нарушает правила дорожного движения и едет, подавая сигналы гудком.
Они потребовали его остановится и тут дальнобойщик открыл дверь и стал звать на помощь.
Позже выяснилось, что у мужчины сильно заболело в области сердца. Он объяснил, что ему делали операцию по стентированию сосудов.
Патрульные вызвали скорую помощь, 63-летнего мужчину госпитализировали.
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