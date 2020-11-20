В Одесской области от китайского заболевания скончались еще восемь пациентов

Как сообщает система мониторинга сайта СНБО, за сутки в регионе число заболевших вирусом увеличилось на 613 человек, передает Politeka.net

По последним данным, с начала эпидемии в Одесской области зафиксировали 36 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19, из которых более 26 тысяч в настоящее время болеют, 8 тысяч – выздоровели и 497 скончались. Под подозрением в области находятся около 37 тысяч человек.

Напомним, что одесситов начнут нещадно штрафовать за отсутствие защитной маски на лице.

Популярные статьи сейчас

Резко помолодевший Добронравов из "Сватов" удивил молодецкой фигурой, Валюха оценит: "Как я его люблю!"

Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне, которого скрывают от публики: "Занял первое место в..."

На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."

Проклятье "Моей прекрасная няни": следом за Заворотнюк болезнь поразила знаменитого актера
Показать еще

Принятый ранее Верховной Радойй закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

полиция, карантин, штрафы, люди

Закон принят для предотвращения распространения китайской болезни в стране.

Теперь за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 гривен.

До этого мы сообщали, что в Одессе количество койко-мест в больницах стремится к нулю.

В связи с этим на внеочередном заседании Кабмина было принято решение выделить деньги на обустройство полевого госпиталя в городе.

В правительстве заявили, что мобильные стационары создадут в трех городах: Киеве, Одессе и Краматорске. На их обустройство уже выделено 118 миллионов гривен.

Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадеги: "Надоело и страшно"

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

Также Politeka писала, что катастрофа с эпидемией в Одессе: власти развернут полевой госпиталь для зараженных вирусом