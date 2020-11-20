В Одесской области от китайского заболевания скончались еще восемь пациентов

Как сообщает система мониторинга сайта СНБО, за сутки в регионе число заболевших вирусом увеличилось на 613 человек, передает Politeka.net

По последним данным, с начала эпидемии в Одесской области зафиксировали 36 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19, из которых более 26 тысяч в настоящее время болеют, 8 тысяч – выздоровели и 497 скончались. Под подозрением в области находятся около 37 тысяч человек.

Напомним, что одесситов начнут нещадно штрафовать за отсутствие защитной маски на лице.

Принятый ранее Верховной Радойй закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон принят для предотвращения распространения китайской болезни в стране.

Теперь за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 гривен.

До этого мы сообщали, что в Одессе количество койко-мест в больницах стремится к нулю.

В связи с этим на внеочередном заседании Кабмина было принято решение выделить деньги на обустройство полевого госпиталя в городе.

В правительстве заявили, что мобильные стационары создадут в трех городах: Киеве, Одессе и Краматорске. На их обустройство уже выделено 118 миллионов гривен.

Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадеги: "Надоело и страшно"

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

Также Politeka писала, что катастрофа с эпидемией в Одессе: власти развернут полевой госпиталь для зараженных вирусом