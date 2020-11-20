Украинка, которой ампутировали ноги, вынуждена переползать через дорогу, чтобы купить хлеб
Как передает Politeka, об этой истории рассказали в сюжете "Вікна-новини".
Так, 84-летняя жительница Ивано-Франковска с ампутированными ногами вынуждена переползать через дорогу, чтобы купить себе хлеба.
Журналисты узнали, что Валентине Матвеевне из-за диабета ампутировали ноги. При этом она совершенно одинока и ежедневно пытается как-то выживать.
Пенсионерку заметил водитель по имени Виталий, когда она пыталась переползти через проезжую часть в Ивано-Франковске. Мужчина не смог проехать мимо и решил помочь бабушке.
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"Если честно, я не сразу понял, что это человек. Что кто-то перелезает с тротуара на дорогу. Я был в шоке", - рассказал водитель Виталий.
По его словам, он был шокирован тем, что никто не помог старушке, поэтому не смог закрыть глаза на увиденное, остановил авто и помог женщине.
Виталий вышел из машины и с еще одним прохожим помог бабушке добраться до ее квартиры.
Оказалось, что женщина практически одинока. Она потеряла всех детей, а из родных у нее есть только внучка, которая редко к ней наведывается.
Бабушка еще полвека назад приехала в Ивано-Франковск из Беларуси. Работала она в воинской части. У нее было трое детей, однако она всех пережила.
У бабушки есть протез, но он для нее слишком тяжелый. Также есть и инвалидная коляска, однако Валентина не в состоянии самостоятельно спустить ее по лестнице в подъезде, поэтому и решила в тот день отправится за хлебом без вспомогательных средств.
В соцслужбе говорят, что раньше им не поступали заявления об этой пенсионерке. Однако теперь, когда ситуация получила огласку, обещают о ней позаботиться.
По стечению обстоятельств Виталий оказался председателем благотворительной организации и он заверил, что не собирается бросать старушку. Сейчас о ней заботятся волонтеры, и теперь в ее доме всегда чисто и на кухне есть хлеб.
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