Полиция в упор не замечала их работы

Некоторые рестораны продолжали работать во время карантина выходного дня, несмотря на запреты и угрозы начальника полиции

21-22 ноября, в Одессе действовали ограничения так называемого карантина выходного дня, при этом соблюдать их решили далеко не все предприниматели, пишет Думская.

По сравнению с прошлыми выходными работало все же не так много заведений. В издании отмечают, что около 50% заведений общественного питания были закрыты полностью.

В тоже время часть заведений приноровились и работали втихаря.

Наплевали на запреты и продолжали принимать посетителей сетевое кафе "Львовские круассаны", «Гранат», «Фарш», «Чернослив», «Белый налив». Надо сказать, что большинство из них обслуживали посетителей на летних площадках, что также запрещено карантином.

«Не прекратило свою работу кафе «Slow Piggy», которое связывают с народны депутатом от «Слуги народа» Алексеем Леоновым», - утверждают в издании.

При этом бригады штрафователей обходили эти заведения стороной и не реагировали на них.

А вот в торговых центрах предприниматели не рискнули работать "в открытую". Например, в «Сити-центре» на Таирова официально закрылись все магазины, кроме "Сильпо".

Одесситы не прошли мимо и принялись активно обсуждать второй карантин выходного дня. Мнения людей на происходящее были разными.

«Слугам» всё можно? Хороши наши слуги! Кинули всех своих избирателей как лохов",

«В Аркадии вчера все работали на вынос, кроме Мангала… вызвал полицию, но чет они не приехали»,

«Закон должен быть одним для всех и все перед ним должны быть равны, а не так как у нас — одни "равнее" других. Если совершается правонарушение, то гражданский долг — сообщить о нем»,

«Бедное население. Толпы шастающих по ресторанам, размещённым на каждом углу и в каждой подворотне»,

«Ну я был сегодня в одном ресторанчике, куда иногда заскакиваю. На двери закрыто, а по факту на 2-м этаже вдали от окон сидят люди, едят. Я сам буду решать, куда мне когда ходить и чем заражаться. В сраку эти нелепые ограничения»,

«Спасибо за рекламу, я буду знать куда можно пойти посидеть если что»,

«Если люди, которые закрыли заведения, обанкротятся и будут сжигать заведения проходимцев, которым закон не писан -я займусь бензиновой благотворительностью", - высказались в сети.

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