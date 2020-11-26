Возле моря одесситы встретили змею

Это произошло рано утром 26 ноября на городском пляже «Ланжерон». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях, передает Politeka.net

Они рассказали, что змеей оказался удав или питон. Рептилия лежала на пирсе. Неравнодушные люди отнесли пресмыкающееся в дельфинарий.

Сотрудники заведения, в свою очередь, указали, что змея жила у кого-то дома и вероятнее всего она сбежала или ее выбросили.

Отметим, что змеи в Одессе не редкость. Как рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков, в нашем регионе водятся четыре вида змей — два вида ужей и два вида полозов. Все они не ядовиты.

В начале сентября ползучую живность обнаружили местные жители на крыше одного из зданий в районе 16-й станции Большого Фонтана. Двухметровая змея разлеглась на шифере, греясь на солнышке.

Ранее сообщалось, в сети показали битву двух змей, которая разгорелась на одном из пляжей под Одессой.

Схватку удалось заснять одесситу Сергею Филиппову, фотоснимки мужчина разместил в соцсетях.

Одна змея уже поймала бычка, но вторая решила перехватить обед, попросту отобрав его. После недолгого боя бычок достался победителю, а побежденный скрылся в воде.

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