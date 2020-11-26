Появилась информация о том, что в Одессе одновременно заминировали пять школ

Анонимное сообщение пришло на электронный адрес полиции в четверг, 26 ноября, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

По адресам учебных заведений, находящихся в Приморском, Малиновском и Киевском районах города, направленные взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

Местные телегра-каналы сообщают, что среди них есть гимназии №4 и 8.

Глава департамента образования Елена Буйневич у себя в Фейсбуке сообщила, что школьников выводят на улицы из гимназий №2, 4, 6, 8.

При этом гимназию №1 минируют уже второй раз, хотя она закрыта на карантин.

«Очередные игры негодяев. Гимназии 2,4,6,8 детей выводят. Маленькие ждут родителей. Первую «минируют» во второй раз, хотя школа закрыта на карантин. Что же. Воспринимать каждое такое сообщение будем как настоящее. Школы отрабатывают навыки эвакуации. Не хватает слов», - написала чиновница.

Кроме того мы писали о переполохе в школьном заведении Одессы.

В пятницу, 6 ноября полицейские искали бомбу в здании 117 школы, которая находится на пересечении улиц Ришельевская и Жуковского.

Больше сотни учеников были эвакуированы из здания.



Напомним, что на Одесчине мужчина набросился с ножом на прохожего: подробности случившегося

Как писала Politeka, в Одессе ушел из жизни молодой учитель, из-за которого закрыли школу: "Ходил на работу до последнего"

Также Politeka писала, ЧП в одесской школе, детей срочно вывели на улицу: кадры происходящего