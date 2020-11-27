Жителей Одессы предупредили о том, что у них из крана может потечь зеленая вода

Об этом этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии, передает Politeka.net

Так, в пятницу, 27 ноября, коммунальщики из «Теплоснабжения города Одессы», собираются ввести пищевой краситель в тепловые сети, чтобы выявить утечки теплоносителя и предотвратить несанкционированный отбор теплоносителя из системы централизованного отопления.

Но из-за него в квартирах одесситов из крана может идти вода светло-салатового цвета.

Если это случится, жителей просят сообщать в КП «ТГО» по телефону 723-32-05.

До этого мы писали, что некоторым жителям Одессы придеться мерзнуть в квартирах без тепла.

Так, без отопления остались более сотни многоквартирных домов, расположенных в районе Черемушек и Таирова.

Всему виной авария, которая случилась на Адмиральском проспекте.

Также мы сообщали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

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