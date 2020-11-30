В Одесской области произошло ДТП, в котором погибли и пострадали люди
Об аварии, котоая случилась ночью 30 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
Так, на трассе «Сарата-Фараоновка» вблизи села Плахтиевка водитель на автомобиле «Ford Focus» с тремя пассажирами в салоне слетел с дороги ви врезался в дерево.
По предварительным данным, 29-летний мужчина не справился с управлением из-за этого произошла авария.
В результате столкновения с деревом один пассажир, скончался на месте. Погибшим оказался 27-летний житель села Новоседовка.
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Трех других, в том числе владельца машины, госпитализированы с различными телесными повреждениями.
До этого мы сообщали, что под Одессой произошло серьезное ДТП.
Так, водитель ВМW сбил человека, съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло ночью возле рынка "7-й километр".
Молодой водитель не справился с управлением и наехал на пешехода. 27-летний мужчина от полученных травм погиб, а автомобилист и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести были госпитализированы.
По данному факту в полиции открыли уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.
Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.