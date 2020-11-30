В авто было четыре человека

В Одесской области произошло ДТП, в котором погибли и пострадали люди

Об аварии, котоая случилась ночью 30 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Так, на трассе «Сарата-Фараоновка» вблизи села Плахтиевка водитель на автомобиле «Ford Focus» с тремя пассажирами в салоне слетел с дороги ви врезался в дерево.

По предварительным данным, 29-летний мужчина не справился с управлением из-за этого произошла авария.

В результате столкновения с деревом один пассажир, скончался на месте. Погибшим оказался 27-летний житель села Новоседовка.

Трех других, в том числе владельца машины, госпитализированы с различными телесными повреждениями.

До этого мы сообщали, что под Одессой произошло серьезное ДТП.

Так, водитель ВМW сбил человека, съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло ночью возле рынка "7-й километр".

Молодой водитель не справился с управлением и наехал на пешехода. 27-летний мужчина от полученных травм погиб, а автомобилист и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести были госпитализированы.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.