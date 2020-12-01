Кто и зачем это сделал неизвестно

В Одессе неизвестные поставили на памятник маршалу Жукову унитаз

Об этом сообщили одесситы в соцсетях, передает Politeka.net

Так, 1 декабря в сквере на проспекте Небесной сотни очевидцы заметили, как на постаменте от бюста маршалу Георгию Жуукову стоит унитаз, завернутый в мусорный пакет.

Кто и зачем это сделал пока неизвестно, однако можно предположить, что таким оригинальным способом жители Одессы решили напомнить о дне рождении кровавого маршала, который родился 1 декабря 1896 года.

Отметим, что сам бюст Георгия Жукова сняли неизвестные еще три года назад.

Некоторые одесситы в соцсетях уже отреагировали на происходящее, отметив, что так постамент выглядит гораздо лучше.

"Отличная идея", "Супер", "А что, не похож? Лучше оригинала", - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что в Одессе ведутся споры и конфликты вокруг памятника Екатерине II и ее фаворитам.

Некоторые одесситы вышли на протест и потребовали демонтировать монумент российской императрице и ее сподвижникам.

Люди уверены, что Екатерина не имеет никакого отношения к Одессе, ведь город существовал задолго до нее. Более того, на руках императрицы кровь украинцев и ее памятник нужно немедленно убрать с улицы либо в музей, либо "на свалку истории".

Напомним, что в Одессе произошли столкновения между депутатами, видео: "Это не покажут по телевизору"

Как сообщала Politeka, Екатерину II хотят снести в центре Одессы, люди окружили памятник: "нужно убрать с улицы на свалку"

Также Politeka писала, что под Одессой на глазах у полиции ударили и повалили на пол женщину, видео: "Голосовала не за Януковича"