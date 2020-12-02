66-летний одессит погиб под колесами поезда

Трагедия произошла между станциями «Одесса-Сортировочная» и «Одесса-Восточная» неподалеку от с. Шевченко-3, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Одесской области.

По словам правоохранителей, мужчина от полученных травм погиб на месте. 37-летний машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако вовремя остановить многотонный транспорт не удалось, и произошел наезд.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели человека. Открыто уголовное производство.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Одессы внедорожник на большой скорости влетел на тротуар, протаранил светофор и врезался в здание. Это произошло на перекрестке Екатерининской и Большой Арнаутской.

Позже стало известно, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на огромной скорости летел по улице Большая Арнаутская, а затем выехал на перекресток на красный сигнал светофора, после чего врезался в легковушку Audi, которая двигалась на зеленый. После удара внедорожник снес столб со светофором и влетел в угол дома.

Прохожие, находившиеся на тротуаре, успели отскочить от несущейся на них машины. Они не пострадали.

Мы также писали о том, что в Святошинском районе столицы ночью 2 декабря автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припаркованный в правой полосе грузовик Renault Magnum, водитель которого отдыхал.

Удар был настолько сильным, что передняя часть автоцистерны полностью уничтожена, а обломки разбросало на асфальте.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.