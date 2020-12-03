За одну ночь в Одессе и области спасатели тушили два пожара, которые охватили автомобили

Так, на парковке, которая расположена на улице Среднефонтанской около ЖК «Чудо-город» очевидцы заметили горящий автомобиль и вызвали спасателей.

Видео огненного ЧП они разместили в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По данным пресс-службы ГСЧС, пожар начался в 21:24, а машину удалось потушить спустя 15 минут. Всего выгорело около трех квадратных метров моторного отсека. К счастью, другие части автомобиля остались неповрежденными.

Спасатели говорят, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Спасатели говорят, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Однако прохожий, который их вызвал заявил поджоге. Он рассказал, что стал свидетелем поджога и даже снял на видео злоумышленника, уходящего с места преступления.

Также имеется информация о возгорании легковушки в городе Рени Одесской области.

Происшествие случилось 3 декабря в 01:27. Пожарники и в течение 7 минут ликвидировали огонь. В результате пожара поврежден моторный отсек и бампер автомобиля. Причина пожара устанавливается.

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