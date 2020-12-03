За одну ночь в Одессе и области спасатели тушили два пожара, которые охватили автомобили
Так, на парковке, которая расположена на улице Среднефонтанской около ЖК «Чудо-город» очевидцы заметили горящий автомобиль и вызвали спасателей.
Видео огненного ЧП они разместили в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По данным пресс-службы ГСЧС, пожар начался в 21:24, а машину удалось потушить спустя 15 минут. Всего выгорело около трех квадратных метров моторного отсека. К счастью, другие части автомобиля остались неповрежденными.
Редкое фото молодой Анджелины Джоли слили в сеть, как выглядела звезда: "Она в любом возрасте..."
Оборвалась жизнь звезды "Голоса", на последних кадрах он успел сообщить главное: "Случайно ввел себе..."
Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."
Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."
Спасатели говорят, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Спасатели говорят, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Однако прохожий, который их вызвал заявил поджоге. Он рассказал, что стал свидетелем поджога и даже снял на видео злоумышленника, уходящего с места преступления.
Также имеется информация о возгорании легковушки в городе Рени Одесской области.
Происшествие случилось 3 декабря в 01:27. Пожарники и в течение 7 минут ликвидировали огонь. В результате пожара поврежден моторный отсек и бампер автомобиля. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии
Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий
Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП