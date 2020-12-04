Глава МОЗ Максим Степанов озвучил сроки введения усиленного карантина, как в Одессе, так и по всей Украине

Свое заявление министр сделал в ходе брифинга в пятницу, 4 декабря, передает Politeka.net

По словам Степанова, жесткий карантин будет действовать с начала января на протяжении трех недель.

При этом министр считает, что медицинская система пока выдерживает нагрузку, что позволяет не вводить полный локдаун до конца декабря.

«Эпидемиологические показатели позволяют нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает», - говорит Степанов.

Глава МОЗ убежден, что введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины

А тем временем в Одесской области неуклонно растет число заболевших ковид.

По состоянию на утро 4 декабря в регионе зафиксировано еще 1211 новых случаев китайской инфекции. Это на 276 случаев больше, чем днем ранее.

Общее число заболевших по Одесчине составляет 49 131 человек.

За прошлые сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 20 пациентов. Всего умерших от инфекции – 629 человек.

Выздоровели 13208 жителей Одесской области, 35294 болеют, у 49702 подозревают коронавирус.

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