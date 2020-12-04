Глава МОЗ Максим Степанов озвучил сроки введения усиленного карантина, как в Одессе, так и по всей Украине
Свое заявление министр сделал в ходе брифинга в пятницу, 4 декабря, передает Politeka.net
По словам Степанова, жесткий карантин будет действовать с начала января на протяжении трех недель.
При этом министр считает, что медицинская система пока выдерживает нагрузку, что позволяет не вводить полный локдаун до конца декабря.
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«Эпидемиологические показатели позволяют нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает», - говорит Степанов.
Глава МОЗ убежден, что введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины
А тем временем в Одесской области неуклонно растет число заболевших ковид.
По состоянию на утро 4 декабря в регионе зафиксировано еще 1211 новых случаев китайской инфекции. Это на 276 случаев больше, чем днем ранее.
Общее число заболевших по Одесчине составляет 49 131 человек.
За прошлые сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 20 пациентов. Всего умерших от инфекции – 629 человек.
Выздоровели 13208 жителей Одесской области, 35294 болеют, у 49702 подозревают коронавирус.
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