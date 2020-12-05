В Одесской области обнаружили изувеченные тела животных
Об этом сообщают в Украинской Службе Информации со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
Трупы уличных котов без лап нашли в разных районах Измаила. Сейчас тела трех животных отправили на экспертизу.
Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, живодера ищут.
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Ранее мы писали, что одесситам сообщили, как отразиться тотальный карантин на работе общественного транспорта.
Заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 4 декабря.
Глава правительства пообещал, что в случае введения жесткого карантина закрывать междугороднее и международное сообщение не будут.
«Транспорт будет работать: и авиакомпании, железная дорога, городской транспорт — закрывать не планируют даже при более жестких ограничениях карантина», — сообщил Шмыгаль.
В тоже время премьер отметил, что ужесточать карантин в Украине до конца декабря не намерены.
Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч
Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"
Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.