В Одесской области в городе Рени обнаружили жуткую находку
Видео опубликовал телеграм-канал "Харьков life".
"На задвижке местного водопровода, в колодце, был обнаружен большой клубок змей", - говорится в сообщении.
"Вот это уже серьезно", "Ненавижу этих тварей", "Обычные ужи,ничего опасного,видимо греются...", "Замёрзли зайки )) греются", - пишут одесситы в комментариях.
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Ранее мы писали, что в Одесской области обнаружили изувеченные тела животных.
Об этом сообщают в Украинской Службе Информации со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
Трупы уличных котов без лап нашли в разных районах Измаила. Сейчас тела трех животных отправили на экспертизу.
Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, живодера ищут.
Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч
Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"
Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.