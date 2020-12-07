В сети показали, как проводник одесского поезда рубил дрова прямо на перроне, чтобы отапливать вагон

Видео удалось заснять очевидцам, они выложили это в сеть и теперь кадры гуляют по просторам интернета, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Инцидент зафиксировали на перроне железнодорожного вокзала Одессы.

Так, на кадрах видно, как сотрудник поезда на перроне станции вынес дрова, порубил их, а затем занес в вагон.

По словам автора видео, при помощи дров проводник отапливал помещение поезда.

«У нас почти все поезда отапливаются дровами»:

На Одесской железной дороге «Укзализныцы» уже прокомментировали скандальное видео, отметив, что подобным образом отапливаются почти все составы.

«У нас почти все поезда отапливаются дровами. Обычно используют деревянные шпалы … Что им дают, тем они и топят», - рассказали железнодорожники.

При этом пользователей соцсетей возмутило, то, что пока члены Набсовета «Укрзализници» получают астрономические зарплаты, рядовые сотрудники вынуждены рубить дрова, чтобы пассажирам внутри было тепло.

До этого мы сообщали, что в поезде направлением «Одесса-Харьков» грабят спящих пассажиров.

По словам пострадавшей, во время поездки в закрытое купе пробрались неизвестные люди и украли личные вещи у двух пассажирок, третья успела проснуться и тем самым спугнуть воров, однако задержать их не успела.

Нападение произошло около 05:00.

Напомним, что под Одессой мужчина пытался перелезть через забор и оказался на том свете: трагические кадры

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