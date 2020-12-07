В Одессе спецслужбы пресекли работу call-центров, которые обслуживали российские компании, причастные к финансированию террористических «Л/ДНР»

Подробности сообщили в пресс-центре СБУ, передает Politeka.net

В ведомстве отметили, что сеть call-центров действовала в Украине нелегально. К ее созданию и организации причастна группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IТ-специалисты.

Следствие установило, что пять call-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, ув свою очередь, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Силовики провели обыски и изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены.

До этого мы сообщали, в городе Черноморске Одесской области эвакуировали жильцов многоквартирного дома и оцепили территорию из-за угрозы взрыва

Так, в одном из подъездов дома на улице Парусной жители увидели боевую гранату, о ней они сообщили в полицию.

На место срочно приехали полицейские, взрывотехники, сотрудники по чрезвычайным ситуация города Черноморска, они оцепили близлежащую территорию и приступили к эвакуации жильцов квартир.

После обследования пиротехники нашли странный предмет и, как оказалось, это был муляж ручной гранаты.

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