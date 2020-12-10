На дорогах под Одессой сбили пешеходов
Первое ДТП произошло вчера вечером в районе промрынка «Седьмой километр». Там под колесами фуры погиб молодой человек. Об этом проинформировала пресс-служба одесской полиции, передает Politeka.net
По данным инспекторов, 32-летний водитель грузовика Man не заметил и сбил 25-летнего пешехода, который пересекал дорогу в не положенном месте. От полученных травм парень скончался до приезда бригады "скорой помощи".
На месте работала следственно-оперативная группа и, если в смерти пешехода докажут вину водителя грузовика, то ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
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Еще одна трагическая авария случилась тем же вечером в городе Теплодаре, что недалеко от Одессы.
Автомобиль на огромной скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая не выжила. Полиция еще не прокомментировала ДТП, однако очевидцы трагедии говорят, что водитель был пьян.
Сейчас идет расследование инцидента.
До этого мы сообщали, что в Одессе автохам мало того, что чуть не сбил девушек, так еще и начал распускать руки.
Как рассказала одна из пострадавших девушек Алина, в Аркадии неадекватный водитель Porsche Cayenne едва не наехал на неё и её сестру. Однако вместо извинений, водитель начал ссору с девушками, выбил из рук одной из пострадавших телефон, который отлетел на 10 метров.
Напомним, что на Одесчине автоледи въехала в поликлинику на машине, кадры: "Хотела без очереди"
А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии
Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео