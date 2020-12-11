Двое погибли, третий в реанимации

В сети раскрыли подробности страшной аварии в Одессе, когда нетрезвый водитель на высокой скорости сбил троих людей на обочине

Об этом рассказал основатель организации Федор Герасимов на своей странице в социальной сети Фейсбук , передает Politeka.net

Как стало известно, в ДТП погибли волонтеры благотворительной организации Христианская миссия «Новая Жизнь» Сергей Ковалев и Алексей Бойко.

Еще один пострадавший находится в реанимации – это 19-летний сын Федора Герасимова. За жизнь парня борются врачи.

Трагедия разыгралась по вине пьяного 47-летнего водителя, который на Mazda выехал с дороги и совершил наезд на трех мужчин, которые остановились на обочине, чтобы поменять колесо автомобиля.

Один из погибших Сергей Ковалев этим летом сыграл свадьбу.

Церемония прощания с волонтерами состоится 11 декабря в 14:00 по адресу с. Великий Дальник, ул. Шевченко 8.

Также Федор Герасимов показал фото виновника аварии.

«Друзья, из- за таких как этот тип, который садится пьяный за рулем, погибли два близких мне человека и мой сын в реанимации.

Пожалуйста не садитесь за рулем пьяными иначе, вы становитесь убийцами», - призвал он.

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