Одесские военные промышляли продажей оружия и боеприпасов из зоны проведения ООС на Донбассе

Двух военнослужащих поймали "на горячем", сообщили в Офисе Генпрокурора и добавили, что на проведение этой операции полиции понадобилось около шести месяцев.

В частности, правоохранители задокументировали сбыт автомата АКС-74У, короткоствольного нарезного оружия калибра 9х18 миллиметров, более 70 патронов к нему, более 2600 патронов калибра 5,45х39 миллиметров, 2100 патронов калибра 7,62 миллиметра, 10 запалов ручных гранат, 200 граммов тротила, 15 патронов к пулемёту Дегтярёва-Шпагина, 5 гранат Ф-1, 3 дымовых шашек и бронежилетов.

"Общая стоимость «оперативной закупки», организованной оперативниками, составила 15 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Обыски проводились в домах и автомобилях фигурантов дела. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце 17-летний парень, который работал пастухом, нашел на окраине поселка Сарата боевую гранату РГД-5. Юноша решил ее осмотреть, однако случилось несчастье, боеприпас взорвался у него в руках.

Две недели медики военного госпиталя боролись за его жизнь, однако врачи оказались бессильными и парень умер.

Подросток получил многочисленными оскольчатые ранениния рук, ног, живота и лица, его в очень тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где ампутировали руку.

Всё это время он находился в реанимации.

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