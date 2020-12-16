Один из самых важных мостов в Одесской области превратился в разбитый памятник инфраструктуры

В часности, мост через канал Кофа на автодороге Т-16-07 в Одесской области, который расположен на границе Килийского и Измаильского районов, опасно просел и может рухнуть, да и зиму он уже не переживет.

Об этом стало известно благодаря сообщению Telegram-канала "Украина в шоке".

"Еще один мост "устал". На этот раз в Одесской области. Мост, проходящий через канал Кофа по автодороге Т-16-07, настолько просел, что может рухнуть, не пережив зиму. Алло, служба автомобильных дорог?", - сообщают авторы публикации.

Судя по опубликованным фото, по этому мосту уже просто невозможно проехать спокойно, дорожное покрытие взялось волной, а сам мост изрядно прогнуло время, а на опорах нет живого места. Ему действительно требуется помощь, в виде капитального ремонта, или полной замены.

Отметим, что часть реконструкции моста осуществили в этом году, но деньги закончились. На остальные работы необходимы еще средства. Работы продолжат летом 2021 года.

Дальнейший ремонт этого моста необходимо проектировать отдельно, и уже даже завершился тендер на изготовление проектной документации. Но главнее всего в этой борьбе — наличие средств на ремонт, а только проект по итогам открытых торгов обойдется государственному бюджету в 1 млн 332 тысячи гривен.

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