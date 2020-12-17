В Одессе полицейские разыскали лжеминера, который отправил анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе

Им оказалась 6-летняя девочка, ученица первого класса этой школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

В беседе с правоохранителям школьница объяснила свой поступок желанием поиграть с котёнком, который ждал её дома.

С ребёнком пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили девочке, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи.

"Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям по ст. 184 КУоАП", – рассказали они.

Так, в среду, 16 декабря, в полицию поступило телефонное сообщение о минировании одной из школ.

На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

По состоянию на 10:30 при обследовании помещений учебного заведения и прилегающей к нему территории, взрывных устройств не обнаружено. В ходе осмотра объекта полицейские эвакуировали 440 человек.

До этого мы сообщали, что волна массовых минирований с новой силой прокатилась по Одессе, на этот раз под удар попали учебные заведения.

Так, на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании сразу 10 одесских школ.

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