В Одессе полицейские разыскали лжеминера, который отправил анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе
Им оказалась 6-летняя девочка, ученица первого класса этой школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
В беседе с правоохранителям школьница объяснила свой поступок желанием поиграть с котёнком, который ждал её дома.
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С ребёнком пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили девочке, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи.
"Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям по ст. 184 КУоАП", – рассказали они.
Так, в среду, 16 декабря, в полицию поступило телефонное сообщение о минировании одной из школ.
На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.
По состоянию на 10:30 при обследовании помещений учебного заведения и прилегающей к нему территории, взрывных устройств не обнаружено. В ходе осмотра объекта полицейские эвакуировали 440 человек.
До этого мы сообщали, что волна массовых минирований с новой силой прокатилась по Одессе, на этот раз под удар попали учебные заведения.
Так, на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании сразу 10 одесских школ.
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