На трассе Одесса-Рени произошла авария с летальным исходом
Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net
Так, вечером на указанной трассе произошло столкновение автомобилей «Opel» и «ВАЗ». В результате аварии в больницу попали 47-летняя водитель «ВАЗа» и трое ее пассажиров - мужчины 22, 33 и 46 лет.
Отмечается, что женщина получила травмы не несовместимыми с жизнью и к утру она скончалась.
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По предварительным данным инспекторов, водитель, ехала в сторону Одессы, она начала разворачиваться обратно в сторону Измаила и не пропустила «Opel», ехавший в одном с ним направлении.
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Смертельное происшествие случилось ночью, 10 декабря, на Хаджибейской дороге.
Так, водитель, управляя автомобилем Mazda выехал за пределы проезжей части и сбил троих человек, которые стояли на обочине.
В результате наезда погибли два человека - 31 и 36-летний мужчины. Еще один 19-летний парень отправлен в тяжелом состоянии в больницу.
Как стало известно, погибли волонтеры благотворительной организации Христианская миссия «Новая Жизнь» Сергей Ковалев и Алексей Бойко.
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