Одесские полицейские задержали убийц, которые зарезали женщину-таксистку из Южного

Ими оказались два молодых человека, одному всего 17 лет, а другому 18. Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Согласно версии следствия, младший из преступников - несовершеннолетний житель Южного заранее всё спланировал и подбил на него своего на год старшего товарища.

Сев в автомобиль 55-летней таксистки, они назвали ей ложный адрес назначения, а когда приехали в Любополь, - жестоко убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами и забрали из кошелька полторы тысячи гривен.

Чтобы скрыть преступление, молодчики оттащили тело на обочину и на автомобиле жертвы поехали на окраину Одессы, где закопали ножи, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами.

Убийцы сознались, что их толкнуло на преступление нехватка денег для погашения кредитов, которые они оформили, чтобы открыть «комнату разгрузки от ярости».

Полицейские задержали их в Южном, куда они добрались опять-таки на такси.

По данным СМИ , жертвой стала 55-летняя Инесса Тютюнник.

"Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом", – поделился источник издания.

Инесса занималась перевозками несколько лет, а в последнее время выходила только на ночные смены.

"Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Она отличный водитель", – рассказал один из клиентов женщины.

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