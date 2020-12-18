Минувшей ночью в Одессе произошло несколько аварий, в которых погибли и пострадали люди
Об этом сообщают очевидцы в местные телеграм-каналы, а также спасатели, передает Politeka.net
Около часа ночи на Старой Люстдорфской дороге столкнулись автомобили "Lexus IS 200" и "Ford".
По данным пресс-службы областного ГСЧС, в салоне «Lexus» находилось несколько человек – водитель и 2 пассажира, один из которых скончался до приезда скорой.
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Погибшего 18-летнего парня с помощью гидравлического инструмента пришлось извлекать спасателям. В результате ДТП также пострадал 25-летний водитель второй иномарки, которого отвезли больницу.
Еще одна серьезная авария произошла поздно вечером на улице Житомирской.
Там водитель без страховки пошел на обгон на переезде и ударил микроавтобус. От удара его авто выкинуло на встречную полосу, от чего произошло лобовое столкновение с автомобилем на еврономерах.
Очевидцы утверждают, что виновник ДТП был пьяный.
В полиции пока никак не прокомментировали дорожно-транспортные происшествия.
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