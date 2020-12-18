В Одессе будут судить воспитательницу детского сада, которая недосмотрела за девочкой на прогулке, и та получила тяжелую травму головы
Как сообщили пресс-службе прокуратуры, женщине уже вручили подозрение в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья детей, которое привело к тяжелым последствиям, передает Politeka.net.
Инцидент случился в начале октября месяца в одном из детских садов в Малиновском районе. На прогулке воспитательница оставила без присмотра четырехлетнюю девочку, и она сорвалась с металлической конструкции игровой площадки и сильно ударилась головой.
После этого воспитательница не оказала ребенку медицинскую помощь, а также не поставила в известность медицинского работника и руководство детсада. Родителям девочки она сообщила о травме лишь в конце дня.
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По данном факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 137 УК Украины.
Пользователи в сети принялись комментировать происшествие.
«Очень сложно уследить за всеми детьми в группе, но уж если что-то подобное случается, то немедленно сообщить руководству детсада и родителям — это прямая обязанность, так как иногда всё решают минуты и секунды»,
«Удивляюсь, что наказали, им лишь бы бабки на подарки сдать».
«Огромнейшая ответственность и подсудность никак не сочетается с мизерной зарплатой. Я понимаю, что не хочешь работать за мизер, иди ищи свое счастье в друго1 сфере. Но всё-таки, как-то не очень справедливо»,
«Они боятся вызывать врачей т.к. те обязаны сообщать. В итоге еще хуже вышло»,
«Что значить не уследила? Она персональная нянька той девочке? А кто за остальными 20 детьми смотреть будет?
Как по мне, металлические травмоопасные конструкции вообще на детской площадке быть не должны»,
«Что делает травмоопасная конструкция в детском садике? А? А дети, даже под присмотром, умудряются упасть, удариться. А вот то, что воспитатель не сообщила родителям и не вызвала скорую, это серьезный проступок!», - пишут в сети.
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