В Одессе не обходится ни дня без пожара

Так, стало известно, что минувшей ночью сгорели два уличных павильона в разных местах, - один в центре города, другой на поселке Таирово. Детали ЧП сообщили в ГСЧС, передает Politeka.net

Первый пожар зафиксировали около 21:00 на улице Академика Королева, 114. Там загорелась будка ремонта обуви и изготовления ключей. Огонь повредил обшивку стен и потолка. Общий ущерб от пожара оценивается примерно в 100 тысяч гривен.

На месте работали девять спасателей и две спецмашины. Через 20 минут огонь на площади два квадратных метра удалось загасить. Причина пожара устанавливается.

Через несколько часов, около 1:15, загорелся ларек на Торговой, 28. В результате пожара уничтожена обшивка потолка и стен, холодильные камеры, кассовый аппарат и прочая техника.

Спасатели говорят, что пожар вызвало короткого замыкания в проводке. Прибывшие восемь пожарных и две спецмашины смогли потушить огонь на площади три квадратных метра в районе 1:20.

В ГСЧС уточнили, что в обоих случаях во время пожаров никто не пострадал. Сейчас устанавливают собственников МАФов.

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