В Одесской области двое юношей убили и ограбили женщину – таксиста

Как сообщили в полиции, женщину зарезали, а машину угнали и сожгли возле местного кладбища.

55-летняя Инесса Тютюнник, которая в такси работала уже давно, пишет "Обозреватель".

По словам ее коллег, в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают.

"Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом", – рассказал знакомый убитой.

Местные жители говорят, что она была позитивным и отзывчивым человеком. "Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Она отличный водитель", – рассказал один из клиентов.

По предварительной информации, она скончалась от ножевых ранений. Кроме того есть подозрения, что она была изнасилована - с нее сняты брюки.

"Идет расследование. Можем только подтвердить, что обнаружено тело женщины со следами насилия, и все", – рассказали в полиции.

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