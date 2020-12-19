В Одесской области двое юношей убили и ограбили женщину – таксиста
Как сообщили в полиции, женщину зарезали, а машину угнали и сожгли возле местного кладбища.
55-летняя Инесса Тютюнник, которая в такси работала уже давно, пишет "Обозреватель".
По словам ее коллег, в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают.
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Местные жители говорят, что она была позитивным и отзывчивым человеком.
"Всегда такая улыбчивая, общительная, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Она отличный водитель", – рассказал один из клиентов.
По предварительной информации, она скончалась от ножевых ранений. Кроме того есть подозрения, что она была изнасилована - с нее сняты брюки.
"Идет расследование. Можем только подтвердить, что обнаружено тело женщины со следами насилия, и все", – рассказали в полиции.
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