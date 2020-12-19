В Одесской области в ДТП разбился 19-летний мотоциклист
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Авария произошла 19 декабря около пяти часов утра.
19-летний водитель мотоцикла «МТ» столкнулся с мопедом «Ямаха», который двигался по встречке под управлением 17-летнего парня.
Мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а мопедиста доставили в больницу.
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Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что водитель в Одесской области сбил двух женщин
Мужчина скрылся с места смертельного ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Полиция разыскала водителя, который 18 декабря сбил двух женщин в селе Одесской области и скрылся с места смертельного ДТП.
По предварительной информации, встречный автомобиль ослепил 31-летнего водителя «ВАЗа», в автомобиле которого не работали стеклоочистители. Он выполнил маневр вправо и совершил наезд на двух пешеходов.
В результате ДТП 54-летняя женщина скончалась от полученных травм, а 42-летняя - получила травму ноги. Водитель с места происшествия скрылся, однако через полчаса полицейские его разыскали в Арцизе.
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