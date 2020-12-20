В Одесской области установили необычную новогоднюю елку
Об этом сообщила у себя в Facebook глава поселкового совета Доброслава Людмила Прокопечко.
В поселке городского типа Доброславе Одесской области собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев и установили новый национальный рекорд.
На эту елку ушло 24 194 осенних листьев. Ее высота – 3,5 метра.
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Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.
Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.
Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.
На ступеньках Потемкинской лестницы появились светящиеся олени и медведи.
На Думской площади перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.
Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.
Зажгут новогоднее дерево 19 декабря под музыку в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.
Также в этот день в Летнем театре начнет работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади откроется ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.
Светодиодные фигуры животных – обитателей «Сказочного городка», которые ранее были на Думской площади разместят теперь в Стамбульском парке.
Также елку установили на улице Дерибасовской.
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