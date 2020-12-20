В Одессе во время открытия новогодней елки включили российский шансон
Видео опубликовала "Думская" на Youtube-канале.
Главная елка Одессы и новогодний городок открылись в субботу, 19 декабря.
Открытие елки было приурочено ко Дню Святого Николая, собралась по меньшей мере сотня зрителей, многие с детьми.
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Большинство из них находились на мероприятии без защитных масок.
После официальной части из музыкальный колонок на площади играл российский шансон.
"Пир во время чумы", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее мы писали, что в канун Рождества и Нового года центр Одессы уже засветился миллионами огней.
Горожан ждут приятные новинки. По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, а возле памятника Дюку де Ришелье уже установили карусель.
Как уверяют в мэрии, в праздничные дни они будут работать бесплатно.
На ступеньках Потемкинской лестницы появились светящиеся олени и медведи.
На Думской площади перед зданием мэрии уже нарядили главную елку.
Она практически в точности такая же, как и в прошлые годы, но с другими украшениями. Елка искусственная, огромная, и ее монтаж занял много времени.
Зажгут новогоднее дерево 19 декабря под музыку в присутствии Деда Мороза и Снегурочки.
Также в этот день в Летнем театре начнет работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади откроется ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.
Светодиодные фигуры животных – обитателей «Сказочного городка», которые ранее были на Думской площади разместят теперь в Стамбульском парке.
Также елку установили на улице Дерибасовской.
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать
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