Не успел отгудеть скандал с ведьмовским колпаком на главной елке страны, как на подходе новый, в этот раз отличились в Одессе

Во время церемонии зажжения одесской елки на Думской площади прозвучала песня из «русского шансона» в исполнении Михаила Шуфутинского. Соответствующее видео обнародовало издание «Думская».

«В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо», - говорится в песне.

Одесситы в комментариях принялись бурно обсуждать, при чем мнения людей разделились, одни не видят ничего плохого в этом, другие, наоборот, считают инцидент возмутительным.

«Одесса веселый город»,

«Терпеть его не могу, блин, ну это же, явно, у него не новогодний репертуар, как по мне, то отличились(((((«,

«Заметьте, блатняк присущ только русскому народу»,

«Одесса живёт своей жизнью! Злопыхатели подглядывают в щёлочку!»

«Вата гуляет»,

«Мэр вспомнил молодость»,

«Не знала, что шансон бывает украинским))А как в Одессе и без шансона???»,

«Все справедливо, русское б*дло получило мэра, которого заслужило»,

«Одесса всегда было есть и будет свободным городом, не надо навязывать что петь на каком языке говорить и какому богу молиться .Одесситы не едут во Львов и говорят что там им делать»,

«Какой праздник во время коронавируса? Сейчас в больницах столько людей находится. Зачем спешить тоже в больницу?», - высказались в сети.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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