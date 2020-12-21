Не успел отгудеть скандал с ведьмовским колпаком на главной елке страны, как на подходе новый, в этот раз отличились в Одессе
Во время церемонии зажжения одесской елки на Думской площади прозвучала песня из «русского шансона» в исполнении Михаила Шуфутинского. Соответствующее видео обнародовало издание «Думская».
«В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо», - говорится в песне.
Одесситы в комментариях принялись бурно обсуждать, при чем мнения людей разделились, одни не видят ничего плохого в этом, другие, наоборот, считают инцидент возмутительным.
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«Одесса веселый город»,
«Терпеть его не могу, блин, ну это же, явно, у него не новогодний репертуар, как по мне, то отличились(((((«,
«Заметьте, блатняк присущ только русскому народу»,
«Одесса живёт своей жизнью! Злопыхатели подглядывают в щёлочку!»
«Вата гуляет»,
«Мэр вспомнил молодость»,
«Не знала, что шансон бывает украинским))А как в Одессе и без шансона???»,
«Все справедливо, русское б*дло получило мэра, которого заслужило»,
«Одесса всегда было есть и будет свободным городом, не надо навязывать что петь на каком языке говорить и какому богу молиться .Одесситы не едут во Львов и говорят что там им делать»,
«Какой праздник во время коронавируса? Сейчас в больницах столько людей находится. Зачем спешить тоже в больницу?», - высказались в сети.
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать
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