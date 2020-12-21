Песня не для детей и родителей

В мэрии объяснили, почему во время открытия главной елки Одессы гостям включили блатную песню Михаила Шуфутинского

Скандальную ситуация прокомментировала директор департамента культуры и туризма горсовета Татьяна Маркова, пишет издание Суспільне.

По словам чиновницы, во всем виноваты представители компании-подрядчика, которая обеспечивала музыкальное сопровождение городского мероприятия. Это они включили на праднике русский шансон.

«После того, как официальная часть открытия елки завершилась, подрядная организация включила собственный плейлист "новогодних" песен», - попыталась оправдаться Маркова.

Напомним, что одесскую общественность возмутило, то что во время церемонии зажжения елки на Думской площади прозвучала песня из «русского шансона» в исполнении Михаила Шуфутинского. Это произошло 19 ждекабря.

«В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо», - говорится в песне.

Одесситы отметили, что у этого певца явно не новогодний репертуар, и такие блатные песни не предназначены для ушей детей и родителей.

«Терпеть его не могу, блин, ну это же, явно, у него не новогодний репертуар, как по мне, то отличились», - высказалась одесситка.

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