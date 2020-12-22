В центре Одессы орудуют дерзкие грабители, которые посягают на имущество горожан

Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару, сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.

Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.

Позже выяснилось, что ранее они угнали электроскутер на Дерибасовской, который продали на запчасти.

Злоумышленников взяли под стражу.

Им светит до 6 лет тюрьмы за грабеж и кражу.

До этого мы сообщали, что по Одессе расхаживает мужчина с пистолетом, который грабит магазины.

Так , на выходных в круглосуточный магазин «Сеньор», который находится в Испанском переулке, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске, достал пистолет и угрожая им потребовал, чтобы продавщица отдала все деньги из кассы.

Преступник завладел 1 500 гривен и скрылся.

В тоже время сотрудники другого магазина на улице Ядова сообщили, что две недели назад у них произошло аналогичное ограбление.

Также мы писали, что в Одессе молодой полицейский выхватил из рук женщины сумку с 20 тысячами долларов и пытался сбежать.

Скандальное происшествии случилось на днях в районе Ж/М «Радужный» у дома потерпевшей.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"

Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"