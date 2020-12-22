В центре Одессы орудуют дерзкие грабители, которые посягают на имущество горожан
Так, прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару, сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.
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Позже выяснилось, что ранее они угнали электроскутер на Дерибасовской, который продали на запчасти.
Злоумышленников взяли под стражу.
Им светит до 6 лет тюрьмы за грабеж и кражу.
До этого мы сообщали, что по Одессе расхаживает мужчина с пистолетом, который грабит магазины.
Так , на выходных в круглосуточный магазин «Сеньор», который находится в Испанском переулке, зашел неизвестный мужчина в медицинской маске, достал пистолет и угрожая им потребовал, чтобы продавщица отдала все деньги из кассы.
Преступник завладел 1 500 гривен и скрылся.
В тоже время сотрудники другого магазина на улице Ядова сообщили, что две недели назад у них произошло аналогичное ограбление.
Также мы писали, что в Одессе молодой полицейский выхватил из рук женщины сумку с 20 тысячами долларов и пытался сбежать.
Скандальное происшествии случилось на днях в районе Ж/М «Радужный» у дома потерпевшей.
Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
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Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"