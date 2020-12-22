В Одессе на поселке Котовского 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив

Ребенок приземлился на карниз первого этажа. Об этом рассказали очевидцы в местном паблике «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

Чтобы спасти подростка, который находился на самом краю, свидетели случившегося вызвали охрану «СОБ».

Сотрудники охраны отреагировали очень быстро и помогли снять ребенка с труднодоступной̆ крыши карниза.

На место была вызвана полиция и скорая помощь. Они отвезли мальчика в больницу с внутренним кровотечением. Сейчас он в реанимации, но по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Что касается его матери, то как утверждают очевидцы, она уже не первый день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причина произошедшего пока неизвестна. Женщину доставили в отделение полиции в неадекватном и нетрезвом состоянии.

Ранее мы писали, что в Одессе женщина выпала из салона маршрутки. В этот момент она ехала по улице Степовой. Инцидент случился 19 ноября.

Известно, что пассажирка выпала из салона на повороте. Водитель этого даже не заметил и поехал дальше. Стоявшие на тротуаре люди не понимали в первые секунды, что происходит.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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