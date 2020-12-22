В Одессе семейный конфликт завершился убийством
Детали инцидента сообщили в местном управлении полиции, передает Politeka.net
Так, глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями.
В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.
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После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.
Правоохранителям удалось задержать его на следующий день, ему сообщили о подозрении.
Теперь мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.
До этого мы писали, что в Одессе мужчина убил хозяина квартиры, которую снимал.
Так, мужчины вместе выпивали и в ходе посиделок поссорились. Между ними завязалась драка, в результате которой квартирант нанес руками и ногами несколько ударов по голове и туловищу хозяину квартиры, отчего тот упал без сознания на пол.
Далее, злоумышленник решил его задушить и лег спасть.
По данным СМИ, преступник и его жертва были оба рецидивисты (неоднократно судимы).
Копы задержали 40-летнего квартиранта, ему объявили о подозрении в умышленном убийстве и отправили в СИЗО, где он будет дожидаться выбора судом меры пресечения.
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