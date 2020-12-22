Ему было 82 года

В Одессе скончался советник мэра

О смерти советника городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаила Козырева сообщила пресс-служба горсовета, передает Politeka.net

Он умер в понедельник, 21 декабря, Козыреву было 82 года.

Известно, что одессит долгое время проработал в системе жилищно-коммунального хозяйства.

"Не стало действительно уникального человека, чьи знания, опыт и авторитет были нужны в Одессе всегда. К Михаила Ивановича всегда обращались за помощью и советом, приглашали в качестве эксперта к участию в работе профильных городских комиссий и рабочих групп", - с печалью сообщили в мэрии.

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Как сообщили в СНБО, на утро 22 декабря в Одесской области выявлено еще 914 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии зарегистрировано 66 тысяч 503 случая заражения на COVID-19.

Таким образом, регион находится на 3-м месте по количеству заболевших за сутки. На первом месте – Киев, на втором – Днепропетровская область.

18 человек скончались за сутки на Одесчине от осложнений, вызванных опасным вирусом.

Общее число летальных случаев достигло 942 человека, 27519 выздоровели, 37042 болеют, у 67281 подозревают коронавирус.

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