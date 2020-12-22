В Одессе на поселке Котовского произошло смертельное ДТП
Авария случилась днем 22 декабря на улице Добровольского, 74. Там автомобиль Toyota Raw4 врезался в дерево. Об этом сообщает издание «УСИ» с места события.
По данным журналистов, водитель ехал на скорости 60 км/ч в сторону посёлка Котовского.
Они предполагают, что мужчине стало плохо, он начал бить бордюры по своей полосе, а затем вылетел через встречку в сторону рельс. Спидометр остановился на скорости 120 км/ч.
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На месте ЧП съехались полицейские, спасатели и бригада скорой помощи.
В аварии есть погибший.
До этого мы сообщали, что на дороге в Одесской области водитель иномарки забрал человеческие жизни прямо на пешеходном переходе.
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