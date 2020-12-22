В Одессе на поселке Котовского произошло смертельное ДТП

Авария случилась днем 22 декабря на улице Добровольского, 74. Там автомобиль Toyota Raw4 врезался в дерево. Об этом сообщает издание «УСИ» с места события.

По данным журналистов, водитель ехал на скорости 60 км/ч в сторону посёлка Котовского.

Они предполагают, что мужчине стало плохо, он начал бить бордюры по своей полосе, а затем вылетел через встречку в сторону рельс. Спидометр остановился на скорости 120 км/ч.

На месте ЧП съехались полицейские, спасатели и бригада скорой помощи.

В аварии есть погибший.

До этого мы сообщали, что на дороге в Одесской области водитель иномарки забрал человеческие жизни прямо на пешеходном переходе.

Смертельное ДТП произошло вечером 21 декабря на трассе Одесса-Рени у села Петродолинское в Овидиопольском районе.

25-летний водитель автомобиля Toyota Prado сбил двух пешеходов – 44-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые переходили дорогу. От полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

За рулем внедорожника был 25-летний одессит., он не травмировался. Мужчину задержали и отправили на медицинский осмотр, а машину арестовали.

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