​В горящем доме на Одесчине погибла маленькая девочка

Трагедия разыгралась 22 декабря в 15.35 в селе Кубей Болградского района. Об этом информирует Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, в доме загорелся матрас и пол. Они ликвидировали возгорание за пол часа на площади 6 квадратных метров.

На пожаре погибла девочка 2017 года рождения. Причина возгорания и убытки устанавливаются.

В свою очередь в полиции уточнили, что ребенок в это время дома находился один, 41-летняя мать девочки на окраине села собирала дрова для отопления дома. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что в Одессе на поселке Котовского 9-летний мальчик выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив. Ребенок приземлился на карниз первого этажа. Чтобы спасти подростка, который находился на самом краю, свидетели случившегося вызвали охрану «СОБ».

Сотрудники охраны отреагировали очень быстро и помогли снять ребенка с труднодоступной̆ крыши карниза.

На место была вызвана полиция и скорая помощь. Они отвезли мальчика в больницу с внутренним кровотечением. Сейчас он в реанимации, но по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Что касается его матери, то как утверждают очевидцы, она уже не первый день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причина произошедшего пока неизвестна. Женщину доставили в отделение полиции в неадекватном и нетрезвом состоянии.

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