Одесская область занимает второе место в Украине по распространению китайского вируса

Об этом сообщили в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте СНБО.

МОЗ сообщило о 963 новых подтвержденных случаев COVID-19 в Одесской области за сутки 24 декабря, среди которых 19 - летальные.

По этому показателю Одесская область занимает второе место в Украине уступая лишь Киеву.

Ранее мы писали, что в Одесской области мужчина среди бела дня обчистил женщину с ребенком в коляске

Это произошло в Измаиле возле офиса нотариуса, где были камеры наружного наблюдения.

Как сообщили на сайте полиции, женщина на минуту оставила коляску с малышом у входа к нотариусу, в это время злоумышленник увидел в кармане тележки мобильный телефон и похитил его.

Молодая мать присматривала в окно за ребенком, поэтому увидела действия мужчины и выбежала за ним, но тот быстро убежал.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и через несколько часов копам удалось установить личность грабителя и задержать его. Ним оказался судимый за совершение убийства и кражи 34-летний житель Измаила.

По словам мужчины, похищенный гаджет он сдал в ломбард за 1000 гривен, часть из которых успел потратить.

Теперь ему светит новый срок за грабеж в виде лишения свободы от четырех до шести лет.

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