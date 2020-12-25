В Одесской области разыскивают особо опасного преступника

Полиция Окнянского отделения ГУНП в Одесской области разыскивает Маланюка Олега Вячеславовича, передает «Криминал».

Мужчину подозревают в совершении умышленного убийства.

Известно, что Маланюк Олег Вячеславович, 1986 года рождения, житель села Куяльник Подольского района, передвигается на автомобиле HondaAccord серого цвета, номера - TV 762DU. При себе мужчина имеет охотничью винтовку.

Приметы: рост около 160-165 см, волосы темные, короткие, глаза карие, лицо овальное, брови густые, широкие.

Если у вас есть какая-либо информация о мужчине - сообщите по телефонам: (04861)2-19-50, (04861)2-29-40 (Окнянское отделение ГУНП), (050)554-20-20, (04862)4-20-20 (Подольский отдел ГУНП), на спецлинию «102» или в ближайшее отделение полиции.

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