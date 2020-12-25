Под Одессой насмерть сбили пешехода
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Volkswagen сбил мужчину на трассе Одесса — Киев вечером.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
От полученных травм 34-летний мужчина погиб.
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Ранее мы писали, что в Одессе произошло нападение на полицейского при исполнении.
Происшествие случилось вечером 23 декабря в Малиновском районе.
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Пострадавшего копа отвезли в больницу. У него перелом челюсти.
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