Под Одессой насмерть сбили пешехода



Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Volkswagen сбил мужчину на трассе Одесса — Киев вечером.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

От полученных травм 34-летний мужчина погиб.

Ранее мы писали, что в Одессе произошло нападение на полицейского при исполнении.

Происшествие случилось вечером 23 декабря в Малиновском районе.

Все началось с того, что наряд патрульной полиции приехал на пьяную драку, которая разгорелась на улице Героев Крут. Один из участников конфликта стал вести себя агрессивно при задержании, кричал, ругался, а затем и вовсе ударил в лицо лейтенанта полиции.

Пострадавшего копа отвезли в больницу. У него перелом челюсти.

В отношении пьяного дебошира открыто уголовное производство по части 2 ст. 345 УК "" Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»

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