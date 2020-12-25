В центре Одессы хулиганы громят витрины магазинов и автомобили

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Двое неизвестных крушили автомобили и витрины магазинов. Полицейские получили описание хулиганов. При патрулировании территории полицейские заметили похожих по описанию мужчин, те бросились бежать и по дороге один из них разбил витрину кафе.

Злоумышленников задержали. Их действия подпадают под санкции ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Ранее мы писали, что в сети показали ТОП-5 самых красивых елок Украины- в рейтинг вошла и одесская

Как известно, городские елки по всей Украине засияли в день Святого Николая 19 декабря.

Главная новогодняя красавица Одессы, которая установлена на Думской площади оказалась на пятом месте рейтинга. Ей отдали предпочтение 493 проголосовавших.

Четвертое место решили отдать столичной новогодней елке. За нее проголосовали 568 человек.

Третье место досталось Львову. Их новогодняя красавица насобирала 572 голоса.

Второе место получила елочка из Полтавы. Ее по достоинству оценили 1 320 человек.

Первое место с большим отрывом досталось сияющей новогодней красавице из Мариуполя. Ее посчитали лучшей 3 620 проголосовавших.

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