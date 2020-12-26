Умер известный одесский писатель Богдан Сушинский

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.

В Одессе в возрасте 74 лет скончался Богдан Сушинский.

Сушинский был человеком с большой буквы, он возглавлял правление Одесской организации Союза писателей Украины с 1990 по 2002 год.

Богдан Сушинский издал книгу «Козацкие вожди Украины. История Украины в образах вождей и полководцев XV–XIX столетий». За романы «На острие меча», «Французский поход», «Костры Фламандии» и «Путь воина», в которых описывалось участие украинских казаков во главе с Иваном Сирко в Тридцатилетней войне (1618-1648) на стороне Франции, получил международную премию Дюма.

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Об одном таком случае, который имел место на днях в Херсонском сквере, рассказали в местной полиции.

Трое подростков заприметили жертву и решили ее ограбить. Ею стала 37 -летняя женщина, которая возвращалась с работы домой примерно в 7 часов вечера.

Потерпевшая обратилась в полицию и вскоре копы задержали юнцов.

Гаджет у подростков изъяли, а вот несколько тысяч гривен, которые юноши сняли с ее карточки, были потрачены ими на развлечения.

Теперь их ждёт увлекательный мир за решёткой сроком от четырех до восьми лет.

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