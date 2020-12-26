Умер известный одесский писатель Богдан Сушинский
Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.
В Одессе в возрасте 74 лет скончался Богдан Сушинский.
Сушинский был человеком с большой буквы, он возглавлял правление Одесской организации Союза писателей Украины с 1990 по 2002 год.
Богдан Сушинский издал книгу «Козацкие вожди Украины. История Украины в образах вождей и полководцев XV–XIX столетий». За романы «На острие меча», «Французский поход», «Костры Фламандии» и «Путь воина», в которых описывалось участие украинских казаков во главе с Иваном Сирко в Тридцатилетней войне (1618-1648) на стороне Франции, получил международную премию Дюма.
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