В одесской инфекционке больше двух сотен пациентов находятся в тяжелом состоянии
По информации на утро 25 декабря, в городской инфекционной больнице находились 256 пациентов с COVID-19, передает "odessa.online".
42 человека — в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии — 214 пациентов, из которых двое получают кислородную терапию.
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За прошлые сутки по состоянию на 9:00 26 декабря заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили у 513 жителей Одесской области.
Из них 24 ребенка и 13 медиков, сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
Всего по состоянию на 26 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали у 68 тысяч 447 жителей одесского региона. Из них 3 тысячи 460 детей и 2 тысячи 200 медработников.
По информации на 16.00 25 декабря, в опорных больницах Одессы были 94 свободных места для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего, по данным на утро пятницы, в городских медучреждениях находились 470 пациентов с COVID-19, включая пятерых детей.
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