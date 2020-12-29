Самодельная печка «буржуйка» стала причиной смертельного пожара в Одессе
Детали происшествия сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
Так, в ночь на 29 декабря, загорелась точка по приему металлолома на улице Луцкой. Причиной пожара стала самодельная печка "буржуйка".
В следствии возгорания погиб 63-летний охранник.
По предварительной версии, мужчина отравился угарным газом.
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На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и Суворовского отдела полиции. Открыто уголовное производство. В рамках досудебного расследования тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
До этого мы сообщали, что ночью в районе пляжа Ланжерон похозяйничали неизвестные особи и сожгли деревянный крест.
Прибывшие на вызов спасатели установили, что горит стационарно-установленный деревянный крест. Пожар был ликвидирован в 3:44 на площади 1метр квадратный.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Также мы сообщали, что волна автоподжогов с новой силой прокатилась по Одессе.
В этот раз сгорел автомобиль Mitsubishi Lancer припаркованный во дворе многоэтажного дома на улице Академика Вильямса.
В полиции сообщили, что машина принадлежала одесситу. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что волна автоподжогов прокатилась по Одессе: "Огонь на весь двор", видео ЧП
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