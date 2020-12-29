Перед Новым годом без тепла остались больницы, детские сады, а также десятки жилых домов в центре Одессы
Причиной отключения отопления стала авария на магистральной теплотрассе. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства, передает Politeka.net
Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам на Малой Арнаутской, 15. Обещают устранить поломку до 10:00 30 декабря.
Двое суток не будут отапливаться медицинские и детские учреждения по адресам:
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• ул. Леонтовича 9/1, «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
• ул. Леонтовича 11 «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
• Лермонтовский переулок, 6, «Укр.НИИ медицинской реабилитации и курортологии министерства охраны здоровья Украины»;
• ул. Пантелеймоновская 6, Управление СБУ в Одесской области, Поликлиника военно-медицинской службы, диагностический центр ВМС;
• ул. Б. Арнаутская 3, Центр детского творчества «Моряна»;
• ул. Б. Арнаутская 9, СОШ I-III ступеней № 101.
Кроме того, без теплоснабжения остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
• ул.Большая Арнаутская 1, 3, 7а, 9, 13/15, 17, 19;
• ул. Отрадная 9, 10;
• ул. Уютная 12;
• Канатный переулок 3, 3а;
• ул. Леонтовича 8, 9/1, 10, 11, 12, 14;
• Лермонтовский пер. 4, 5, 6, 9;
• ул. Малая Арнаутская 2;
• ул. Пантелеймоновская 6, 8;
• ул. В.Черновола 4, 5а, 7а.
Напомним, что тысячи семей в Одессе остались без отопления: известна причина, адреса
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