В Одесской области агрессивный мужчина напал на полицейского

Происшествие случилось в одной из лесопасодок неподалеку от Ананьева, сообщили на сайте Нацполиции, передает Рoliteka.net.

Согласно версии, полицейский проверял информацию о незаконной вырубке сосен в одной из лесопосадок.

Неожиданно к правоохранителю подбежал местный житель и ударил его по голове металлической трубой, причинив черепно-мозговую травму. Полицейскому удалось усмирить агрессивного мужчину и доставить в райотдел.

После пострадавший обратился за медицинской помощью. 35-летний нападавший причину своих действий объяснить не смог.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Происшествие случилось вечером 23 декабря в Малиновском районе.

Все началось с того, что наряд патрульной полиции приехал на пьяную драку, которая разгорелась на улице Героев Крут. Один из участников конфликта стал вести себя агрессивно при задержании, кричал, ругался, а затем и вовсе ударил в лицо лейтенанта полиции.

Пострадавшего копа отвезли в больницу. У него перелом челюсти.

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Происшествие случилось рано утром 23 декабря на улице Станционной.

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