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Так, стало известно во вторник, 29 декабря, в Одессе умер историк-археолог, профессор Одесского национального университета имени Мечникова Александр Дзиговский. Об этом сообщили его коллеги и бывшие студенты, передает Politeka.net.
Они рассказали, что причиной смерти ученого стал Covid-19, у него было тяжелейшее осложнение. Дзиговскому было 67 лет.
Прощание с археологом состоится в четверг, 31 декабря.
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Известно, что Александр Дзиговский написал множество научных работ, а свою десертацию посвятил сарматам Северо-западного Причерноморья и Карпато-Днепровского региона. Более 20 лет он состоял в Европейской ассоциации археологов.
Бывший студент Дзиговского, а ныне главред издания «Думская» Олег Константинов написал трогательные слова:
«Профессор Дзиговский ко всем студентам обращался исключительно на "вы", кроме своих учеников. Если кто-то из последних его разочаровывал или сердил, он тут же переходил на "вы". Этого "вы" мы боялись больше всего, боялись его разочаровать. Выдающийся ученый-археолог, прекрасный полевик, просто отличный мужик. Настоящий. Прощайте, Александр Николаевич! Спасибо вам за все».
По состоянию на утро 30 декабря, в Одесском регионе выявлено 729 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в СНБО.
Общее число заболевших составило 70 тысяч 592 человека.
Скончались за сутки 20 пациентов, всего погибших 1045. Выздоровели 44416, болеют на данный момент 25131.
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