Мужчина снял с себя одежду и прыгнул в холодную воду прямо в шторм

Видео появилось в Facebook на странице сообществе "Одесса как она есть" (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

На кадрах показали бурное море, в котором издалека посреди беспокойных волн виднеется человек. Волны накрывали его с головой, а смельчак продолжал плескаться в море.

Позже мужчина, вдоволь наплававшись в холодной воде, вышел по лестнице на берег и ушел по своим делам.

"Слабоумие и отвага! Купание в холодной воде в шторм - занятие не для слабонервных", - говорится в подписи к видео.

Не все пользователи сети оценили поступок мужчины. Многие упрекали его за то, что он рисковал не только своей жизнью, но и жизнью человека, который может попытаться его спасти.

"Жаль спасателей, которые рискуют жизнью и гибнут из-за таких идиотов", "Ладно если ещё сам утонет, а так кто-то попытается ещё его спасти", "Может мужик ищет приключения на свою голову, ему скучно жить", "Отвага есть тогда, когда она необходима. Тут скорее всего слабоумие", "Шоу, так себе. Но в целом молодец, закалка чувствуется", "Один вопрос: А зачем?".

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