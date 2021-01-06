Стали известные новые подробности пьяного ДТП в поселке Великая Михайловка Одесской области, когда сын экс-полицейского насмерть сбил велосипедиста, а затем положил его тело в багажник

Отец погибшего велосипедиста сообщил, что в тот трагический день он на велосипеде поехал по подгузники для своего 10-месячного сына. Именно они говорят, что за рулем автомобиля, под колесами которого оказался мужчина, был сын экс-копа Иван Шавши, пишет издание УСИ .

«Как можно было сбить человека и не остановится. Он его 40 метров на капоте протащил. А потом положил в багажник и хотел выбросить где-то как животное. А когда он въехал на мост и увидел, что к нему идут люди, лег рядом с машиной и притворился, что потерял сознание. Это же каким надо быть бесчувственным актером, — рассказал Степан Рымарук.

«Когда я приехал в полицию, там сидел Иван. Он посмотрел на меня и с ухмылкой сказал: «Мне что, перед вами извиниться надо?». Он даже не чувствует вины. Он мажор, он привык, что папа всегда отмажет», - добавил убитый горем отец.

По словам свидетеля, водитель был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

«Водитель 100% был или под наркотой или пьяным, — рассказал очевидец.

В тоже время сам подозреваемый на суде рассказал свою версию случившегося.

Иван Шавши говорит, что тем вечером был густой туман, велосипедист двигался без светоотражающих средств, а на встречу ехал еще один автомобиль, который фарами ослепил его, и поэтому он сбил 32-летнего односельчанина. Тело в багажник положил – потому что хотел отвезти пострадавшего в больницу, однако потерял сознание за рулем. А дальше он якобы ничего уже не помнит.

СМИ пишут, что адвокат подозреваемого просил отпустить его подзащитного на время следствия под домашний арест. Судья принял решение отправить Ивана Шавшу в СИЗО на 60 суток, без права внесения залога.

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